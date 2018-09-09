Происшествия
Протестующие в Петербурге прорвали кольцо ОМОНа и митингуют на Академика Лебедева. В полицию летят дымовые шашки
Порядка тысячи человек в Петербурге начали шествие с площади Ленина по Финскому переулку. Полиция преградила им путь на улице Академика Лебедева. В правоохранителей летят дымовые шашки.
Акция сторонников Навального с площади Ленина переместилась на улицу Академика Лебедева. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», участники акции прошли маршем по Финскому переулку, затем прорвали кольцо ОМОНа, но оказались в нем вновь. На данный момент полиция задерживает участников шествия. Во время одного из задержаний подростки, забравшиеся на крышу соседнего здания, кинули в полицию дымовую шашку. Ее оперативно потушили.
Справка:
9 сентября соратники Алексея Навального в Петербурге намеревались провести митинг против повышения пенсионного возраста. Смольный согласовал им площадь Ленина для проведения акции. Однако после критики депутатов от «Единой России» чиновники обнаружили коммунальную аварию в районе проведения митинга. Площадь Ленина огородили, а активистам предложили митинговать в Удельном парке. Те от этого предложения отказались. Позже в Смольном уточнили, что только предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии, а не отзывают согласование митинга.