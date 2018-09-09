Из-за митинга против пенсионной реформы перекрыли движение по Литейному мосту в сторону Финляндского вокзала

Подъезды к площади Ленина, где собрались недовольные пенсионной реформой горожане, ограничивает полиция днём 9 сентября. По словам очевидцев, перекрыто движение по Литейному мосту в сторону Финляндского вокзала.

В отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти «Фонтанке» подтвердили информацию, что перекрытие связано с митингом.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», недоступна для транспорта Пироговская набережная от Сампсониевского моста до Литейного, движение ограничено по Арсенальной набережной, улицам Комсомола и Боткинской.

На Сампсониевском мосту ведутся ремонтные работы на одной полосе в сторону Финляндского проспекта.

В Петербурге на митинге против пенсионной реформы задержали до 100 человек. На площади Ленина выразить недовольство собрались более тысячи человек. Сейчас они пытаются пройти по улице Лебедева и Боткинской к Литейному мосту.