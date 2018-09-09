Жириновский подрался на митинге против повышения пенсионного возраста в Москве

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел с охраной на Пушкинскую площадь в Москве 9 сентября, где сторонники Алексея Навального собрали митинг против пенсионной реформы. Но ветерану политической сцены не обрадовались, один из митингующих назвал Жириновского «говном». В ответ на это депутат Госдумы разразился бранной тирадой и ударил оппонента кулаком в лицо. Инцидент был запечатлен на видео и тут же оказался в Youtube и Twitter.

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Владимира Жириновского не впервые плохо встречают в местах массовых скоплений людей. 15 июля он пришел на Никольскую улицу, где по случаю чемпионата мира по футболу проходили гулянья болельщиков. Один из них облил политика пивом, был схвачен полицией и во время задержания получил несколько ударов от Жириновского по лицу, а позже — 14 суток ареста по решению суда.