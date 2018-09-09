Происшествия
Подросток залез на столб на митинге сторонников Навального. Несовершеннолетнего сняли и задержали
Сотрудники полиции задержали подростка во время митинга сторонников Навального против пенсионной реформы. Как передаёт 9 сентября корреспондент «Фонтанки», он залез на столб возле Финляндского вокзала.
На вид подростку едва исполнилось 15 лет. Он забрался на фонарный столб, однако никаких лозунгов не скандировал. Спустя две минуты его сняли со столба, а полицейские отвели мальчика в автозак. По сообщению корреспондента «Дождя», мальчик плакал, пока его задерживали.
На данный момент протестующие начали шествие от площади Ленина по Финскому переулку и улице академика Лебедева в сторону Литейного моста. Им препятствует ОМОН.
Справка:
9 сентября соратники Алексея Навального в Петербурге намеревались провести митинг против повышения пенсионного возраста. Смольный согласовал им площадь Ленина для проведения акции. Однако после критики депутатов от «Единой России» чиновники обнаружили коммунальную аварию в районе проведения митинга. Площадь Ленина огородили, а активистам предложили митинговать в Удельном парке. Те от этого предложения отказались. Позже в Смольном уточнили, что только предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии, а не отзывают согласование митинга.