Подросток залез на столб на митинге сторонников Навального. Несовершеннолетнего сняли и задержали

Сотрудники полиции задержали подростка во время митинга сторонников Навального против пенсионной реформы. Как передаёт 9 сентября корреспондент «Фонтанки», он залез на столб возле Финляндского вокзала.

На вид подростку едва исполнилось 15 лет. Он забрался на фонарный столб, однако никаких лозунгов не скандировал. Спустя две минуты его сняли со столба, а полицейские отвели мальчика в автозак. По сообщению корреспондента «Дождя», мальчик плакал, пока его задерживали.

На данный момент протестующие начали шествие от площади Ленина по Финскому переулку и улице академика Лебедева в сторону Литейного моста. Им препятствует ОМОН.