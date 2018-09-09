В Петербурге до 100 человек задержаны на митинге против пенсионной реформы. Подъезды к площади Ленина перекрыты

От 50 до 100 человек на данный момент задержаны днем 9 сентября на месте проведения акции против пенсионной реформы. Такие подсчёты произвели в группе помощи задержанным и корреспондент «Фонтанки».

На площади Ленина несколько тысяч человек митингуют против повышения пенсионного возраста. Как сообщили в группе помощи задержанным, порядка трёх автозаков с задержанными на данный момент покинули место проведения митинга. По данным «Фонтанки», ещё три автозака остаются на площади. Таким образом, задержанными могут быть до 100 человек.

Отметим, что сама площадь труднодоступна для транспорта. Улица Комсомола и другие окрестные магистрали перекрыты полицией и активистами.