Происшествия
В Петербурге до 100 человек задержаны на митинге против пенсионной реформы. Подъезды к площади Ленина перекрыты
От 50 до 100 человек на данный момент задержаны днем 9 сентября на месте проведения акции против пенсионной реформы. Такие подсчёты произвели в группе помощи задержанным и корреспондент «Фонтанки».
На площади Ленина несколько тысяч человек митингуют против повышения пенсионного возраста. Как сообщили в группе помощи задержанным, порядка трёх автозаков с задержанными на данный момент покинули место проведения митинга. По данным «Фонтанки», ещё три автозака остаются на площади. Таким образом, задержанными могут быть до 100 человек.
Отметим, что сама площадь труднодоступна для транспорта. Улица Комсомола и другие окрестные магистрали перекрыты полицией и активистами.
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Справка:
9 сентября соратники Алексея Навального в Петербурге намеревались провести митинг против повышения пенсионного возраста. Смольный согласовал им площадь Ленина для проведения акции. Однако после критики депутатов от «Единой России» чиновники обнаружили коммунальную аварию в районе проведения митинга. Площадь Ленина огородили, а активистам предложили митинговать в Удельном парке. Те от этого предложения отказались. Позже в Смольном уточнили, что только предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии, а не отзывают согласование митинга.