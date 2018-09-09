На Парашютной прорвавшаяся труба организовала море. Автобусы и автомобили совершают заплыв

Огромная лужа завладела проезжей частью и тротуаром в Приморском районе Петербурга днём 9 сентября. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, вода оккупировала участок улицы Маршала Новикова от Королёва до Парашютной.

Автомобили и автобусы вынуждены двигаться по маршруту, погружаясь в воду. Образовавшиеся волны подмочили и пешеходную зону. Горожане обходят потоп по газону. Читатели "Фонтанки" сообщают, что в близлежащих домах нет холодной воды.

В «Водоканале» нашему изданию пояснили, что заявка о коммунальной аварии у 22-го дома на улице Парашютной поступила в 14.15. Специалисты выехали на место.