В Москве начались задержания протестующих против пенсионной реформы. По всей России задержаны больше 150 человек

В Москве на акции против пенсионной реформы начались задержания, передает телеканал «Дождь» 9 сентября. По данным портала «ОВД-инфо», в столице задержаны 5 человек. В их числе — ведущий «Навальный LIVE» Руслан Шаведдинов.

В общей сложности в 19 городах, в которых сторонники Навального проводят акции против повышения пенсионного возраста, задержаны 153 человека. Больше всего задержанных в Омске (44 человека) и Томске (25 человек). В Петербурге на площади Ленина также начались задержания. По данным «Фонтанки», в автозаках оказались уже более 20 человек.