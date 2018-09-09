Происшествия
В Москве начались задержания протестующих против пенсионной реформы. По всей России задержаны больше 150 человек
В Москве на акции против пенсионной реформы начались задержания, передает телеканал «Дождь» 9 сентября. По данным портала «ОВД-инфо», в столице задержаны 5 человек. В их числе — ведущий «Навальный LIVE» Руслан Шаведдинов.
В общей сложности в 19 городах, в которых сторонники Навального проводят акции против повышения пенсионного возраста, задержаны 153 человека. Больше всего задержанных в Омске (44 человека) и Томске (25 человек). В Петербурге на площади Ленина также начались задержания. По данным «Фонтанки», в автозаках оказались уже более 20 человек.
Справка:
9 сентября соратники Алексея Навального в Петербурге намеревались провести митинг против повышения пенсионного возраста. Смольный согласовал им площадь Ленина для проведения акции. Однако после критики депутатов от «Единой России» чиновники обнаружили коммунальную аварию в районе проведения митинга. Площадь Ленина огородили, а активистам предложили митинговать в Удельном парке. Те от этого предложения отказались. Позже в Смольном уточнили, что только предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии, а не отзывают согласование митинга.