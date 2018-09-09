У Финляндского вокзала начали задерживать противников пенсионной реформы. На площади взорвалась дымовая шашка
Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать противников пенсионной реформы, пришедших 9 сентября к Финляндскому вокзалу. В ход были пущены дымовые шашки.
Полицейские задерживают участников акции сторонников Навального против повышения пенсионного возраста. По данным «Фонтанки», в автозаках находится уже порядка 20 человек. Всего возле вокзала собрались около 2 тысяч человек.
При задержании также была использована дымовая шашка. Как считают активисты, ее кинули в толпу сотрудники правопорядка.
© Фонтанка.Ру
Справка:
9 сентября соратники Алексея Навального в Петербурге намеревались провести митинг против повышения пенсионного возраста. Смольный согласовал им площадь Ленина для проведения акции. Однако после критики депутатов от «Единой России» чиновники обнаружили коммунальную аварию в районе проведения митинга. Площадь Ленина огородили, а активистам предложили митинговать в Удельном парке. Те от этого предложения отказались. Позже в Смольном уточнили, что только предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии, а не отзывают согласование митинга.