У Финляндского вокзала начали задерживать противников пенсионной реформы. На площади взорвалась дымовая шашка

Сотрудники полиции и Росгвардии начали задерживать противников пенсионной реформы, пришедших 9 сентября к Финляндскому вокзалу. В ход были пущены дымовые шашки.

Полицейские задерживают участников акции сторонников Навального против повышения пенсионного возраста. По данным «Фонтанки», в автозаках находится уже порядка 20 человек. Всего возле вокзала собрались около 2 тысяч человек.

При задержании также была использована дымовая шашка. Как считают активисты, ее кинули в толпу сотрудники правопорядка.