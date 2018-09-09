Маркизио провел первую тренировку в «Зените». На базе команды его встречал лично Семак
Новичок футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио прибыл на базу команды. Его встретил лично главный тренер Сергей Семак.
Клаудио Маркизио прибыл в «Газпром»-тренировочный центр!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 9 сентября 2018 г.
Репортаж о первой тренировке полузащитника в составе сине-бело-голубых — в ближайшее время на «Зенит-ТВ»!#МаркизиоВЗените #MarchisioIsZenit pic.twitter.com/aOd5wnC00t
Затем итальянский полузащитник провел в составе сине-бело-голубых первую тренировку. Напомним, сегодня перед матчем с "Кайратом" на арене "Санкт-Петербург" пройдет презентация Маркизио.
.@ClaMarchisio8 провёл первую тренировку вместе с командой 🤙 #МаркизиоВЗените pic.twitter.com/8ujs4NEou5— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 9 сентября 2018 г.
Справка:
Почти всю карьеру Маркизио выступал в «Ювентусе», воспитанником которого он и является, за исключением годичной аренды в «Наполи» в 2007 году. На его счету 292 матча и 33 гола за «Ювентус». В составе туринского клуба он семь раз становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. 17 августа 32-летний полузащитник расторг контракт с родным «Ювентусом» по обоюдному согласию.
С 2009 года отыграл 55 матчей за сборную Италии, забил 5 голов. В составе национальной команды выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций в 2013-м и серебро на чемпионате Европы в 2012-м.