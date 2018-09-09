Маркизио провел первую тренировку в «Зените». На базе команды его встречал лично Семак

Справка:

Почти всю карьеру Маркизио выступал в «Ювентусе», воспитанником которого он и является, за исключением годичной аренды в «Наполи» в 2007 году. На его счету 292 матча и 33 гола за «Ювентус». В составе туринского клуба он семь раз становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. 17 августа 32-летний полузащитник расторг контракт с родным «Ювентусом» по обоюдному согласию.

С 2009 года отыграл 55 матчей за сборную Италии, забил 5 голов. В составе национальной команды выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций в 2013-м и серебро на чемпионате Европы в 2012-м.