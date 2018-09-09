Главу штаба Навального в Петербурге отпустили и задержали снова. Теперь — за митинг

Сотрудники полиции отпустили главу штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова и задержали снова. Как рассказали «Фонтанке» оппозиционеры, теперь Михайлова и его соратника Илью Гантварга обвиняют в нарушении правил организации митинга.

«Отпустили и опять взяли. Теперь едем составлять протокол», – рассказал «Фонтанке» Гантварг. Ранее его и главу штаба задержали на подъезде к Петербургу. Якобы в их машине могли находиться наркотики. Их отвезли в Гатчину, после досмотра машины отпустили, однако задержали вновь. Предположительно им вменяют административную статью 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» за акцию, которая в эти минуты начинается на площади Ленина.