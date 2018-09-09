На территории «Кировского завода» покатушки на погрузчике закончились смертельным финишем

Разнорабочие после трудового дня устроили заезд на погрузчике в Кировском районе Петербурга. Алкоголь не дал финишировать благополучно. Автор затеи погиб.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, накануне вечером в одном из цехов «Кировского завода» на проспекте Стачек, 47 нашли погибшего мужчину. 32-летний гражданин Белоруссии работал в компании, специализирующейся на грузоперевозках.

По словам бригадира фирмы, ему около девяти вечера на мобильный позвонил разнорабочий. Формулировал мысли он с трудом, но, запинаясь, смог рассказать начальнику об алкогольных посиделках на территории завода. Коллеги решили развлечься, один из них взобрался на погрузчик и устроил гонки. Но не смог совладать с управлением, машина налетела на препятствие и перевернулась. Водитель от полученных травм скончался на месте.