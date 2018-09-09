Поливальные машины и колючая проволока: на площади Ленина ремонтируют трубу перед митингом сторонников Навального

На площади Ленина ремонтируют 100-летнюю трубу «Водоканала». Действо собрало десятки машин ОМОНа, поливальную технику и колючую проволоку.

Как сообщает 9 сентября корреспондент «Фонтанки», за час до ранее заявленного соратниками Навального времени начала митинга против пенсионной реформы площадь Ленина огородили трижды специальными решетками и лентой. Также на углу площади стоит автомобиль, из которого проходящих мимо предупреждают об опасности проникновения на территорию ремонтных работ, а также незаконности проведения митинга.

Неподалёку от Финляндского вокзала припаркованы машины с колючей проволокой. Как предположили находящиеся рядом сотрудники полиции в разговоре с «Фонтанкой», такая техника понадобилась коммунальщикам. Тем не менее, на авто – военные номера.

Смотреть в новом окне Ксения Клочкова /"Фонтанка.ру"

Отметим, что 9 сентября соратники Алексея Навального в Петербурге намеревались провести митинг против повышения пенсионного возраста. Смольный согласовал им площадь Ленина для проведения акции. Однако после критики депутатов от «Единой России» чиновники обнаружили коммунальную аварию в районе проведения митинга. Площадь Ленина огородили, а активистам предложили митинговать в Удельном парке. Те от этого предложения отказались. Позже в Смольном уточнили, что только предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии, а не отзывают согласование митинга.