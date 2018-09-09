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Власть
09.09.2018 13:20
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СМИ: США отправили в Сирию сотню морпехов, чтобы передать России «сильное послание»

США направили на юго-восток Сирии около сотни морпехов, сообщает телеканал Fox News. По данным издания, таким образом американские власти хотят передать России «сильное послание», чтобы российские военные воздержались от авиаударов по территориям, где находятся граждане США.

По мнению источника телеканала в военном ведомстве, укрепление позиций США в сирийском форпосте Эт-Танф связано с недавними авиаударами России по Сирии. 

Напомним, что 8 сентября российские военно-космические силы вместе с сирийской правительственной авиацией нанесли удар по сирийской провинции Идлиб. В Мониторинговом центре по соблюдению прав человека в Сирии, который базируется в Лондоне, утверждают, что в результате ударов российских ВКС погибли девять гражданских лиц, в том числе двое детей. 

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