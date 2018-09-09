Рухнувшее ограждение Единого центра документов сломало рёбра и ногу прохожему

Серьёзные травмы получил приезжий из Средний Азии у входа в Единый центр документов в центре Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, накануне утром в НИИ скорой помощи им. Н.И. Джанелидзе доставили 53-летнего безработного. Врачи диагностировали у него закрытые травмы позвоночника и груди, переломы двух рёбер и левой голени.

Пострадавший объяснил, что около восьми утра на него упало металлическое ограждение у входа в Единый центр документов на улице Красного текстильщика.