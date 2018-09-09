Российский омбудсмен предложила ввести дополнительный выходной. Специально для выборов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что единый день голосования лучше проводить по будням. Об этом 9 сентября пишет «Коммерсантъ».

«Мне кажется, было бы лучше в будни объявить нерабочий день для реализации избирательного права»,— сказала Москалькова.

Она уточнила, что открытие избирательных участков в Московской области – «очень большое благо». По словам Москальковой, дачники мечтают «реализовать свое избирательное право», но при этом не покидать свои приусадебные участки в выходные. Перенос дня голосования на будни решил бы эту проблему. Правда, не очень понятно — если этот будний день объявят выходным, то что помешает дачникам все равно отправиться за город.

Напомним, 9 сентября в 22 регионах России выбирают губернаторов, в 16-ти — новые составы местных парламентов. В Петербурге выборы не проходят.