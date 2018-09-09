В метро Петербурга задумались над закрытием «Площади Ленина» на время митинга

Предупреждение о закрытии вестибюля станции метро у Финляндского вокзала в Петербурге услышали пассажиры подземки утром 9 сентября. В сообщении говорилось, что «Площадь Ленина» перестанет работать на выход с 14:00. В это время должен начаться митинг против пенсионной реформы.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе подземки, решение о закрытии станции по мере накопления людей принимает дежурный. Это обычная практика для любых массовых мероприятий. В случае, если будет наблюдаться столпотворение, вход и выход ограничат. Неофициально уточняется, что скорее всего один выход все же будет работать — на улицу Боткинская, дальний от площади.

Сегодня на площади Ленина планируется митинг против пенсионной реформы. Подготовка к нему идёт с утра. Как сообщают очевидцы, на Боткинской улице уже стоят омоновцы и несколько грузовиков.

Накануне в офис активистов петербургского штаба Алексея Навального приходила полиция. У оппозиционеров изъяли листовки, приготовленные для митинга, бумаги проверят на содержание в них экстремизма. Также полиция изучила, является ли игрушечный лук со стрелами боевым оружием.