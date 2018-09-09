В метро Петербурга задумались над закрытием «Площади Ленина» на время митинга
Предупреждение о закрытии вестибюля станции метро у Финляндского вокзала в Петербурге услышали пассажиры подземки утром 9 сентября. В сообщении говорилось, что «Площадь Ленина» перестанет работать на выход с 14:00. В это время должен начаться митинг против пенсионной реформы.
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе подземки, решение о закрытии станции по мере накопления людей принимает дежурный. Это обычная практика для любых массовых мероприятий. В случае, если будет наблюдаться столпотворение, вход и выход ограничат. Неофициально уточняется, что скорее всего один выход все же будет работать — на улицу Боткинская, дальний от площади.
Сегодня на площади Ленина планируется митинг против пенсионной реформы. Подготовка к нему идёт с утра. Как сообщают очевидцы, на Боткинской улице уже стоят омоновцы и несколько грузовиков.
Накануне в офис активистов петербургского штаба Алексея Навального приходила полиция. У оппозиционеров изъяли листовки, приготовленные для митинга, бумаги проверят на содержание в них экстремизма. Также полиция изучила, является ли игрушечный лук со стрелами боевым оружием.
Справка:
Митинг против пенсионной реформы должен состояться 9 сентября на площади Ленина. Изначально активистам штаба Навального в Петербурге удалось согласовать протестное мероприятие, но 6 сентября рядом с заявленной площадкой забил фонтан. Вечером того же дня чиновники якобы отправили оппозиционерам уведомление об опасности проведения акции в указанном месте из-за ремонтных работ на трубопроводе. Правда, позже в Смольном уточнили, что согласование митинга не отзывали, а просто предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии.