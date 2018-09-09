Координатора штаба Навального в Петербурге задержала полиция. Ищут наркотики

Сотрудники полиции задержали координатора штаба Алексея Навального в Петербурге. Вместе с активистом Ильёй Гантваргом его отвезли в Гатчину.

Утром 9 сентября сотрудники полиции остановили автомобиль координатора штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова. Он возвращался в город вместе с другим активистом штаба Ильёй Гантваргом.

«Задержали у Петербурга, отвезли в Гатчину. Опрашивают тут, внимание, на предмет наркотиков. У Дениса не работает Интернет, видимо, заглушили симку», – сообщил соратник Михайлова. В разговоре с «Фонтанкой» он добавил, что сотрудники полиции также осматривают автомобиль главы петербургского штаба.

Отметим, что 9 сентября соратники Алексея Навального в Петербурге намеревались провести митинг против повышения пенсионного возраста. Смольный согласовал им площадь Ленина для проведения акции. Однако после критики депутатов от «Единой России» чиновники обнаружили коммунальную аварию в районе проведения митинга. Площадь Ленина огородили, а активистам предложили митинговать в Удельном парке. Те от этого предложения отказались. Позже в Смольном уточнили, что только предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии, а не отзывают согласование митинга.