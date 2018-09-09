В Новосибирске ОМОН вышел с дубинками против тысячной толпы, митингующей против пенсионной реформы

В Новосибирске начались задержания — ОМОН пустил в ход дубинки против тысячной толпы, сообщает паблик «Команда Навального» в социальной сети «ВКонтакте» 9 сентября. Около 1000 участников акции протеста против пенсионной реформы пришли к ОВД, где, как предполагается, находится координатор регионального штаба Навального Сергей Бойко. Его задержали перед началом акции протеста, весь процесс попал в прямой эфир «Навальный Live».

Как сообщает «ОВД-инфо», перед акциями против пенсионной реформы в 20 городах задержали 48 человек, 14 из них арестовали. В штаб активистов Навального в Петербурге тоже наведалась полиция и изъяла плакаты и листовки — их будут проверять на экстремизм.