Серена Уильямс назвала судью US Open сексистом — он помешал ей ругаться, как мужчине

Американская теннисистка Серена Уильямс обвинила в сексизме судью финального матча Открытого чемпионата США, сообщает «Коммерсантъ» 9 сентября.

Судья Карлос Рамос оштрафовал Уильямс геймом в пользу соперницы, Наоми Осаки, за три нарушения правил — подсказки тренера, сломанную ракетку и обзывание арбитра. Уильямс возмутило именно третье засчитанное нарушение: она назвала арбитра «грабителем» за «украденный» у нее гейм. Позже на пресс-конференции Уильямс заявила, что, если бы судью обозвал мужчина, то ему бы за это ничего не было.

Американку в «Твиттере» поддержали другие теннисистки. Виктория Азаренко из Белоруссии написала: «Если бы это был мужской матч, такого бы не произошло. Этого просто не случилось бы». Бывшая первая ракетка мира, американка Билли Джин Кинг прокомментировала ситуацию еще жестче: «Когда женщина эмоциональна, то ее называют "истеричной" и наказывают за это. Если мужчина делает то же самое, он "искренний" и ему за это нет никаких последствий. Спасибо, Серена, что называешь своими именами двойные стандарты».

В финале Открытого чемпионата США Серена Уильямс проиграла японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6.