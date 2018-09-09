На акциях против повышения пенсионного возраста по всей России задержаны около 30 человек
На митингах против пенсионной реформы, которые устраивают сторонники оппозиционера Алексея Навального по всей стране в единый день голосования 9 сентября, начались задержания. Портал ОВД-инфо сообщает, что в Томске задержаны минимум 12 человек, столько же задержанных в Хабаровске, минимум четыре человека — в Комсомольске-на-Амуре.
Акции проходят от Владивостока до Калининграда, в 80 субъектах РФ сегодня выбирают губернаторов или депутатов разных уровней.
В Петербурге митинг против пенсионной реформы активисты планируют провести на площади Ленина. Накануне в штаб активистов Навального в Северной столице наведалась полиция и изъяла плакаты и листовки — их будут проверять на экстремизм.
Справка:
Митинг против пенсионной реформы должен состояться 9 сентября на площади Ленина. Изначально активистам штаба Навального в Петербурге удалось согласовать протестное мероприятие, но 6 сентября рядом с заявленной площадкой забил фонтан. Вечером того же дня чиновники якобы отправили оппозиционерам уведомление об опасности проведения акции в указанном месте из-за ремонтных работ на трубопроводе. Правда, позже в Смольном уточнили, что согласование митинга не отзывали, а просто предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии.