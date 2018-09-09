На акциях против повышения пенсионного возраста по всей России задержаны около 30 человек

На митингах против пенсионной реформы, которые устраивают сторонники оппозиционера Алексея Навального по всей стране в единый день голосования 9 сентября, начались задержания. Портал ОВД-инфо сообщает, что в Томске задержаны минимум 12 человек, столько же задержанных в Хабаровске, минимум четыре человека — в Комсомольске-на-Амуре.

Акции проходят от Владивостока до Калининграда, в 80 субъектах РФ сегодня выбирают губернаторов или депутатов разных уровней.

В Петербурге митинг против пенсионной реформы активисты планируют провести на площади Ленина. Накануне в штаб активистов Навального в Северной столице наведалась полиция и изъяла плакаты и листовки — их будут проверять на экстремизм.