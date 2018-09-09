В метро Петербурга у пенсионера нашли гранату. Горожанин рассказал, что выловил боеприпас из Невы

Пожилой житель Северной столицы устроил подводные поиски военных реликвий. Взрывоопасный улов он попытался перевезти в метро, но был остановлен полицией.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, накануне днём пожилого горожанина с сумкой при входе на станцию метро «Площадь Александра Невского-1» отправили на проверку багажа. Рентген в поклаже 72-летнего пассажира высветил предмет, похожий на гранату. Станцию закрыли для пассажиров, из подземки эвакуировали 30 человек.

Прибывшие на место взрывотехники установили, что в сумке у дедушки покоилась ручная осколочная граната РГД-5. Боеприпас содержал 116 граммов тротила.

По словам петербуржца, гранату он достал со дна Невы с помощью поискового магнита.