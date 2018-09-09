СМИ: Россия нанесла «самый сильный» за месяц удар по Идлибу в Сирии

Российские военно-космические силы вместе с сирийской правительственной авиацией нанесли «самый сильный удар» за последний месяц по сирийской провинции Идлиб. Как пишет РБК, об этом 9 сентября сообщили в Мониторинговом центре по соблюдению прав человека в Сирии, который базируется в Лондоне.

По информации правозащитников, в результате ударов российских ВКС погибли девять гражданских лиц, в том числе двое детей. Якобы пострадал подземный госпиталь в городе Хасс — об этом пишет AFP со ссылкой на собственного корреспондента.

Напомним, накануне, 8 сентября, в Минобороны РФ заявили, что террористы готовят провокацию с применением химического оружия против мирного населения в Идлибе. Идлиб – последняя сирийская провинция, которая остается под контролем вооруженной оппозиции.

О возможной провокации говорил и Владимир Путин 7 сентября на встрече с президентами Турции и Ирана. Эрдоган в ходе встречи попросил своих коллег не превращать Идлиб в «кровавое озеро», поскольку все беженцы направятся в Турцию. По итогам встречи приняли декларацию с обтекаемыми формулировками — по сути, ни к чему не обязывающую.