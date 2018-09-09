В центре Петербурга скорая врезалась в дом. Водитель погиб на месте

Водителю скорой стало плохо во время рабочего дежурства. У мужчины не выдержало сердце, автомобиль медиков протаранил дом в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 9 сентября, накануне около полуночи машина скорой помощи врезалась в 19-й дом на Старо-Петергофском проспекте.

В результате аварии 47-летний водитель скончался на месте. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. ГИБДД ведет проверку по факту ДТП.