Автобус из Петербурга в Махачкалу попал в ДТП под Москвой. Двое погибли, 13 человек пострадали

Автобус, следовавший из Петербурга в Махачкалу, столкнулся рано утром 9 сентября с фурой в районе подмосковного города Кашира. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на сотрудников ГИБДД.

По предварительной информации, в аварии погибли двое человек, еще 13 пострадали. ДТП произошло на 137-м километре трассы М-6 "Каспий". Водитель и пассажир грузовика погибли на месте, еще 13 человек были госпитализированы. Авария затруднила движение по этому участку трассы. В ГИБДД выясняют, что могло стать причиной ДТП.