В Москве водитель въехал в толпу людей. Так он хотел отомстить обидчикам за ссору в кафе

Автомобиль Volkswagen въехал в пешеходов в столичном районе Марьино ранним утром 9 сентября. Агрессию водитель решил применить после ссоры в кафе. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Около 6:00 в одном из кафе на пересечении ул. Люблинская и Новочеркасского бульвара произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из повздоривших вышел на улицу, сел в свой автомобиль и совершил умышленный наезд на своих оппонентов. Пострадавшие были направлены в больницу, водитель автомобиля задержан. По данному факту полиция проводит проверку», — сказал дежурный офицер.

Водитель не стал скрываться с места происшествия, его задержали сотрудники полиции. По данным СМИ, в результате инцидента пострадали девять человек, ещё одного раненого медикам спасти не удалось. Все участники конфликта являются гражданами Киргизии.