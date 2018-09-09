Водитель, врезавшийся в кортеж премьер-министра Абхазии, находился под действием наркотиков

В МВД Абхазии рассказали подробности ДТП, которое накануне унесло жизнь премьер-министра страны. Об этом 9 сентября пишет «Sputnik Абхазия».

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 Хаджарат Тарсман ехал по трассе «Псоу-Ингур» по направлению к городу Гагра. В районе села Блабырхуа Гудаутского района, водитель нарушил часть 2 пункта 3.2 ПДД Абхазии — не уступил дорогу кортежу.

«В результате освидетельствования в его крови алкоголь не обнаружен, но тест на употребление наркотиков дал положительный результат», — рассказал заместитель министра внутренних дел Казбек Махашев.

Также у Тарсмана не было водительских прав. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 263 УК Абхазии («Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека»).

Напомним, накануне поздно вечером кортеж премьер-министра Абхазии ехал из аэропорта Сочи в Абхазию — Геннадий Гагулия возвращался в страну после визита в Сирию. Toyota Camry премьера попала в аварию, в результате ДТП Гагулия получил перелом основания черепа, он умер по дороге в больницу. Водитель и охранник чиновника получили небольшие травмы.