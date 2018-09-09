Мария Бутина не предлагала секс за должности. Американские прокуроры признали, что неправильно трактовали переписку россиянки

Прокуроры, ведущие дело россиянки Марии Бутиной, обвиняемой в работе на российское правительство в США в качестве незарегистрированного иноагента, признали, что неправильно трактовали ее смс-сообщения. Об этом 9 сентября пишет РБК.

Напомним, ранее на основании переписки Бутиной обвинение сделало вывод, что она предлагала секс в обмен на интересующие ее должности в различных организациях. Прокуроры признали ошибку, но не собираются изменять меру пресечения россиянке.

«Даже после признания того, что власти ошиблись в интерпретации этой конкретной текстовой переписки, другие связи и материалы в распоряжении властей (и переданные защите) заставляют сомневаться в заявлении ответчика о том, что ее отношения с американским гражданином номер 1 достаточно крепкие, чтобы она появилась в суде, если ее отпустить из-под ареста», — говорится в документах суда, которые цитирует CNN.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл подчеркнул, что защита надеется — решение властей отказаться от своих слов получит такое же распространение в СМИ, как и первоначальное ложное обвинение.