Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП. Он возвращался в республику после визита в Сирию

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в дорожно-транспортном происшествии вечером 8 сентября. Как пишет «Sputnik Абхазия», информацию об этом подтвердила пресс-секретарь кабинета министров республики Диана Зантария.

«Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла после поста Мюссера. По предварительным данным, Геннадий Леонидович на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал», — рассказала она изданию.

Кортеж премьер-министра ехал из аэропорта Сочи в Абхазию. Гагулия возвращался в страну после официального визита в Сирию в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба.