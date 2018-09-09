Происшествия
Премьер-министр Абхазии погиб в ДТП. Он возвращался в республику после визита в Сирию
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в дорожно-транспортном происшествии вечером 8 сентября. Как пишет «Sputnik Абхазия», информацию об этом подтвердила пресс-секретарь кабинета министров республики Диана Зантария.
«Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла после поста Мюссера. По предварительным данным, Геннадий Леонидович на пути в больницу был еще жив. Больше никто не пострадал», — рассказала она изданию.
Кортеж премьер-министра ехал из аэропорта Сочи в Абхазию. Гагулия возвращался в страну после официального визита в Сирию в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба.
Справка:
Геннадий Гагулия был назначен премьер-министром Абхазии 24 апреля 2018 года. Он родился 4 января 1948 года в селе Лыхны. Работал в кооперативных структурах.
С 1991 года был председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992-1995 годы — заместитель председателя Совета министров Абхазии, с 1995 по 1997 годы был премьер-министром республики. В 2002 году возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии, с 2002 по 2003 годы занимал должность премьер-министра Абхазии. В 2003-2004 годах был руководителем администрации президента Абхазии. С 2005 года снова возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.