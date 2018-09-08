Потоп в Зеленогорске оставил автомобили без номеров. Воду из разлива до сих пор откачивают спасатели

Преодоление стихии в Курортном районе Петербурга не обошлось без потерь. В ходе заплыва по огромной луже в Зеленогорске машины теряли свои номера. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы вечером 8 сентября.

«Зеленогорск разрезан на две половины разливом под мостом. Работают насосы «Водоканала» и спасатели», — пояснили горожане. Утерянные номера можно забрать у спасателей в Солнечном.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на проспекте Ленина в сторону Зеленогорского шоссе сохраняется затор.

Около семи вечера на Зеленогорск обрушился ливень с градом. В районе тоннеля под железнодорожными путями затопило проезжую часть и тротуар. Маршрутка с пассажирами попыталась преодолеть огромную лужу, но заглохла. Машину возвращали на сушу сотрудники МЧС.