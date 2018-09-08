«Кричал, что МВД кончал». Пьяный петербуржец разбил папину «Камри» и попросил полицейских отпустить его

В центре Петербурга инициатор дорожной аварии заставил ковать себя в наручники. С трудом держась на ногах, он, выпускник университета МВД, легко вспомнил золотое правило кумовства.

Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, накануне около одиннадцати вечера черная «Тойота Камри» на Греческом проспекте, 19 врезалась в стоявшие на красном светофоре автомобили. Из одной иномарки женщину-водителя увезли с серьезными травмами.

При оформлении ДТП инспекторам пришлось несладко. 27-летний водитель «Камри» Александр Нефотькин прилагал существенные усилия, чтобы удержаться на ногах. На него стали составлять административный протокол, а он — рассказывать, как в 2013 году окончил университет МВД. Ему предложили пройти освидетельствование на опьянение, а он, как показалось очевидцам, счел это за оскорбление.

«Кричал, что МВД кончал, и будто бы сейчас он какое-то отношение имеет, и эти сотрудники, которые оформляют аварию, – они вообще настолько плохи, что я процитировать не могу. Только нецензурные эпитеты. Очень емкие», – сообщил «Фонтанке» очевидец.

Эпитеты без купюр вошли в объяснения понятых. Нефотькину надели наручники и с трудом поместили в служебный автомобиль. От медицинского освидетельствования на опьянение он, по предварительным данным, тоже отказался, его повезли в отдел для составления материалов на уголовное дело об оскорблении представителей власти (статья 319 УК).

Разбитая «Тойота» 2012 года выпуска принадлежит отцу Александра. По данным ГАС «Правосудие», Нефотькин имеет навык инициирования ДТП со времен университета МВД.