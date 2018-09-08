Накануне митинга полиция забрала из петербургского штаба Навального листовки и плакаты. Интересовались также игрушечным оружием

Сотрудники полиции нанесли визит в офис активистов петербургского штаба Алексея Навального на Вознесенском проспекте вечером 8 сентября. Об этом сообщили сами оппозиционеры в своём телеграм-канале.

По словам активистов, полицейские не уточнили цель визита. Незваные гости изъяли листовки и плакаты, которые планировалось раздавать 9 сентября во время митинга против повышения пенсионного возраста. Также оперативники забрали газету «Правда о России» и фотографию президента Путина. Информационные материалы пройдут экспертизу на предмет экстремизма.

Интерес у полицейских вызвал игрушечный лук со стрелами-присосками. Сотрудницу штаба попросили продемонстрировать, что это не боевое оружие.

Кроме того, в штабе искали следы прошедшей накануне акции движения «Весна» против повышения пенсионного возраста. Во время политического перформанса активисты изобразили главу государства в повозке, запряжённой людьми предпенсионного возраста, которая ехала по Невскому проспекту. Как сообщил активист Илья Гантварг, «ищут маски со вчерашней акции «Весны». Если говорить конкретно, то полицейские ищут голову Владимира Путина!»

Маски полицейским найти не удалось, но они задержали участницу правозащитной организации «Открытая Россия» Евгению Литвинову у её дома. Она принимала участие в перформансе «Весны» накануне. Как сообщили в движении, Литвинову везут в 78-й отдел полиции.