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Спорт
08.09.2018 21:27
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СКА проиграл в двух из трех матчах сезона. Как это произошло?

Хоккейный клуб СКА в два раза перебросал «Салават Юлаев», был лучше большую часть первого домашнего матча в сезоне, но проиграл. И так уже второй раз подряд. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, что случилось.

СКА проиграл в двух из трех матчах сезона. Как это произошло?

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Мы предупреждали, что в новом сезоне 2018/19 СКА будет сложнее, чем раньше. Многие команды летом прилично усилились, в то время, как петербургский клуб покинули Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Микко Коскинен, Вадим Шипачев, Сергей Широков, а на их место пришли хоккеисты, которым только предстоит доказывать свою состоятельность.

Первый матч регулярного чемпионата за Кубок Открытия мог создать ложное впечатление, что СКА по-прежнему будет доминировать в лиге. Армейцы с Невы раскатали в Казани действующего обладателя Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» 6:1. Но этот матч ничего не значил. Татарстанцы всегда долго вкатываются в сезон. А вот уже во второй игре в Нижнем Новгороде с «Торпедо» возникли те самые трудности. Сначала все складывалось неплохо, но СКА не выглядел уже настолько безусловным фаворитом. К 56 минуте подопечные Ильи Воробьева вели в счете с разницей всего в одну шайбу. Стоило им расслабиться, и в течение 36 секунд СКА пропустил дважды, потерпев первое поражение в сезоне. Для сравнения: в прошлом чемпионате у петербуржцев на старте была 20-матчевая победная серия.

Потенциал у СКА все еще самый огромный в лиге. Команда из Северной столицы по-прежнему очень сильна, но у соперников при должной самоотдаче теперь есть хорошие шансы. Клуб из Уфы это доказал еще раз. Первый домашний матч СКА выпало сыграть с «Салаватом Юлаевым». Уфимцы как раз одна из тех команд, которые в межсезонье стали только сильнее. На старте они победили московское «Динамо» и «Северсталь» и потерпели одно поражение от «Локомотива». Перед игрой со СКА у «Салавата» произошли серьезные кадровые потери: травмировался основной голкипер Юха Метсола,  а также ведущие защитники Григорий Панин и Захар Арзамасцев.

Матч предваряло красочное шоу в честь начала сезона, и гимн, вторую половину которого по традиции исполняли а капелла сами зрители. На трибунах Ледового дворца был аншлаг: больше 12 тысячи зрителей. Петербуржцы вышли на игру более заряженными, чем соперники, и с первых секунд начали нагружать 23-летнего вратаря уфимцев Андрея Кареева, сменившего Метсолу, но молодой голкипер отлично справлялся с бросками. Первую шайбу удалось забить, только буквально затолкав ее в ворота. Отметим хорошую спортивную наглость Андрея Кузьменко, полезшего сквозь защитников на пятак, и расторопность Николая Прохоркина, который оказался первым на добивании.

СКА проиграл в двух из трех матчах сезона. Как это произошло?

Шайба долго не доходила до вратаря СКА Магнуса Хелльберга. Чуть ли не первый бросок произошел на 17 минуте первого периода. Всего же за первую 20-минутку «Салават» бросил лишь четыре раза. Отлично отработала защита Ильи Воробьева, почти ничего не позволившая сотворить сопернику. После сигнала об уходе на первый перерыв и представить было невозможно, что дальше у СКА что-то пойдет не так.

Уже в самом начале второго периода нападающего Никиту Гусева удалили на две минуты за удар клюшкой. «Салават» долго катал шайбу и сравнял всего за секунду до его выхода. Причем забил бывший игрок СКА Антон Бурдасов. Дальше хоккей продолжился в той же манере, что и до этого: СКА доминировал, бросал очень много, но реализация была на нулевом уровне.

В начале третьего периода СКА снова пропустил. Захотелось узнать, чем таким занимаются петербургские мастера клюшки и шайбы в раздевалке в перерывах. Забил опять Антон Бурдасов. Армейцы поплыли, стали ошибаться и снова удалились. В большинстве гости отправили в ворота Хелльберга третью шайбу. Отличился на этот раз Дмитрий Кугрышев, которому защитники СКА позволили свободно добить шайбу в ворота после броска от синей линии Филипа Ларсена.

СКА сделал все, чтобы исправить ситуацию: устроил финальный навал на ворота, но все, чего удалось добиться – пропустить четвертую шайбу уже в пустые ворота из-за смены голкипера на шестого полевого игрока.

– Хорошая игра получилась, добротная, – сказал потом главный тренер «Салавата» Николай Цулыгин. – В начале матча мы перетерпели, хорошо отборолись. Хоть и пропустили все же, но это не дало сопернику большого преимущества. А потом мы просто использовали свои шансы.

Илью Воробьева пытали о причинах неудачи. Тот что-то отвечал, почти со всеми вариантами соглашался («Долгий перерыв между играми?» – «Возможно». «Дело в психологии?» – «Может быть»), но, кажется, толком в тот момент сам не понимал, что же произошло на самом деле.

А произошло второе поражение подряд в трех стартовых матчах нового сезона. Такого со СКА не было с 2015 года. Впрочем, тогда армейцам это не помешало дойти до финала Западной конференции, правда уже с другим тренером (Андрея Назарова в октябре сменил Сергей Зубов). Мы ни на что не намекаем, но все же.

– 40 бросков, почти целый период провели в зоне атаки, – перечислял Воробьев. – Будем работать над завершением. С одним голом не выиграешь.

И не поспоришь, а вот получится ли, увидим 10 сентября в матче с ХК «Сочи».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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