Погибший под Петербургом мальчик переезжал железнодорожные пути на велосипеде на красный свет

Погибший после столкновения с тепловозом мальчик пересекал железнодорожные пути на станции «Дивенская» на красный свет. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе северо-западного управления полиции на транспорте 8 сентября.

По предварительной информации, ребёнок стоял на обочине, пропустил проследовавшую электричку, затем сел на велосипед и поехал по пешеходному переходу. На следующем пути мальчика сбил тепловоз. В это время светофор горел красным.

Инцидент произошёл в Гатчинском районе Ленобласти около 13.30. Юный велосипедист погиб на месте происшествия.