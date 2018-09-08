Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий испытывает проблемы с паломничеством на Афон. Ему не дали греческую визу

Управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказали в греческой визе. Об этом 8 сентября сообщает «Интерфакс».

«Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось», – рассказали изданию в Управлении делами патриархии. И уточнили, что речь идет о гражданской визе. Разрешение на посещение самого Афона выдают церковные власти, с ним пока проблем не было.

Напомним, ранее МИД РФ направил в посольство Греции ноту и потребовал объяснить, почему у российских священников возникают сложности с получением виз. О проблемах первым публично сообщил бывший руководитель пресс-службы патриарха Кирилла, настоятель храма Святой Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. Он написал в своем фейсбуке, что греческие визы не хотят предоставлять российским священнослужителям долгосрочные визы. Объяснения от греческих властей пока не последовало.

Отметим, проблемы с визами возникают на фоне серьезного обострения отношений между Константинополем и Москвой. Сегодня глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ готова разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, если Украинской церкви предоставят автокефалию.