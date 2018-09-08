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Спорт
08.09.2018 19:57
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Сборная России выйдет на товарищеский матч с чехами без Дзюбы и Кудряшова

На товарищескую игру против сборной республики Чехия, которая пройдет 10 сентября, футболисты российской сборной выйдут без нападающего Артема Дзюбы и защитника Федора Кудряшова. Об этом 8 сентября сообщил пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров. 

Оба игрока покинули расположение сборной, которая проводит восстановительную тренировку на стадионе «Локомотив» в Ростове-на-Дону. После победы со счетом 2:1 над сборной Турции и Дзюбе, и Кудряшову потребовалось дополнительное медицинское обследование.

В матче против турецкой команды выступающий в национальном первенстве за «Зенит» Дзюба провел на поле все 90 минут и забил гол. Кудряшов, защищающий в чемпионате цвета казанского «Рубина», был заменен на 83-й минуте. Матч Россия-Турция закончился со счетом 2:1 в пользу россиян. Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября против команды Швеции в Ростове-на-Дону.

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