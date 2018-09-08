В Зеленогорске после ливня машины уходят под воду. Маршрутка с пассажирами заглохла в огромной луже

Сильный ливень затопил проезжую часть в Курортном районе Петербурга вечером 8 сентября. Уровень воды поднялся выше колёс и заставил автомобили поплыть.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, около семи вечера потоп после дождя с градом случился в Зеленогорске в районе тоннеля под железнодорожными путями. Огромная лужа заняла проезжую часть и тротуар. Маршрутная «Газель» рискнула преодолеть разлив, колёса и фары машины оказались ниже уровня воды. В итоге автомобиль с пассажирами заглох. Сейчас на месте разлива воду откачивают спасатели.

По информации пресс-службы городского МЧС, площадь подтопления составила около 200 метров, глубина — 50 сантиметров. В воде застряла маршрутка с 18 пассажирами, транспортное средство отбуксировали на сушу. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за потопа на проспекте Ленина образовался двухкилометровый затор в сторону Зеленогорского шоссе.