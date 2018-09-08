СКА проиграл в первом домашнем матче сезона. Это второе поражение подряд

Хоккейный клуб СКА не смог порадовать своих болельщиков в первом домашнем матче сезона 2018/19. Со счетом 1:4 армейцы с Невы уступили «Салавату Юлаеву» в субботу, 8 сентября, в Петербурге.

СКА забил первым. Отличился Николай Прохоркин на 9-й минуте встречи. На 23-й сравнял нападающий гостей Антон Бурдасов, реализовав удаление соперника. Он же вывел свою команду вперед на 43-й. На 45-й минуте Дмитрий Кугрышев удвоил преимущество. За две минуты до конца матча СКА поменял вратаря на шестого полевого игрока, но Ларсен поставил точку, забив четвертый гол в пустые ворота.

Таким образом, СКА потерпел второе поражение подряд и второе в трех стартовых матчах нового сезона. В первом матче петербуржцы разгромили «Ак Барс» 6:1, затем проиграли «Торпедо» 3:4. Следующую игру СКА проведет тоже в Петербурге 10 сентября против ХК «Сочи».