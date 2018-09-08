«Константинополь поступил подло и вероломно». В РПЦ готовы разорвать отношения с Константинопольским патриархатом из-за автокефалии Украины

Русская православная церковь готова разорвать отношения с Константинопольским патриархатом, если Украинской церкви предоставят автокефалию. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

«Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви, конечно, эту автокефалию не признаем и у нас не будет другого выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем», – сказал Иларион.

Он подчеркнул, что решения Константинополя находятся «вне правового поля православия». А если план по предоставлению автокефалии Украинской церкви будет выполнен, то ее «получит группа раскольников».

Митрополит также напомнил, что в августе в Стамбуле патриарх Московский и всея Руси Кирилл встречался с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Якобы беседа была вежливой и даже «братской», однако в итоге «константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно», – заявил Иларион.

Напомним, ранее 8 сентября Священный синод РПЦ опубликовал заявление, в котором протестует против решения Константинопольского патриархата отправить двух экзархов на Украину для подготовки автокефалии православной церкви страны. «Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия», – говорится в документе.