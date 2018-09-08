Одну из сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, признали невменяемой

Справка:

Напомним, тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено вечером 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По данным следствия, младшая дочь, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела, а две другие дочери били его по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика, а затем одна из них выхватила из рук младшей сестры нож и нанесла мужчине удар в область сердца.

После убийства самая юная девушка позвонила в полицию и рассказала о случившемся. На допросе девушки признали вину и пояснили, что "у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий". Также они обвинили отца в домогательствах.