Руководителя отдела расследований ФБК, направлявшегося на митинг в Петербург, задержала полиция, которая смотрит КВН

В Москве задержан Георгий Албуров, руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. О задержании он сообщил 8 сентября через свой аккаунт в Twitter.

«Меня задержали на выходе из подъезда. Документов с собой не было, везут в какое-то ОВД. При задержании не представились, основания для задержания не сказали. Такой принудительный Убер до ОВД. Даже паспорт не спросили. А 5 минут назад отошёл мой «Сапсан» в Питер, я там на митинге должен был быть», – пишет Албуров в своем аккаунте. Активист также отметил, что пока его держат в актовом зале ОВД Даниловский. «Сюда пришла куча полицейских. Знаете, что они делают? Смотрят КВН на громкой связи. О таком меня коллеги не предупреждали», – описал непростую ситуацию оппозиционер.

Митинг против пенсионной реформы должен состояться 9 сентября на площади Ленина. Изначально активистам штаба Навального в Петербурге удалось согласовать протестное мероприятие, но 6 сентября рядом с заявленной площадкой забил фонтан. Вечером того же дня чиновники якобы отправили оппозиционерам уведомление об опасности проведения акции в указанном месте из-за ремонтных работ на трубопроводе. Правда, позже в Смольном уточнили, что согласование митинга не отзывали, а просто предупреждают петербуржцев об опасности из-за коммунальной аварии.