Под Петербургом тепловоз насмерть сбил мальчика с велосипедом. Ребёнок пересекал пути по пешеходному переходу

Ребёнок погиб на железнодорожных путях в Гатчинском районе Ленобласти днём 8 сентября.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, около 13.20 на станции «Дивенская» тепловоз на большой скорости врезался в мальчика, который с велосипедом шел по пешеходному переходу. «Тепловоз мчался мимо станции на огромной скорости, никаких предупреждающих сигналов или объявлений о его приближении не было», — пояснили очевидцы. Полученные юным велосипедистом травмы оказались несовместимы с жизнью.

В северо-западном управлении полиции на транспорте нашему изданию подтвердили инцидент. По предварительной информации, погибшему 12 лет, сейчас его личность устанавливается. Также в УМВД отметили, что ребёнок переходил железнодорожные пути, спешившись с велосипеда.