Легенда «Челси» Джон Терри бесплатно перешел в московский «Спартак»

Экс-капитан «Челси» и сборной Англии Джон Терри перешел в московский «Спартак». Контракт с легендарным английским защитником был подписан 8 сентября. Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает зарплату для футболиста в размере 1,9 млн евро или 152 млн рублей. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

37-летний Джон Терри перешел в «Спартак» в статусе свободного агента из лондонской «Астон Виллы», где выступал в прошлом году. Ранее с 1998 по 2017 годы Терри был основным центральным защитником «Челси».

Напомним, что петербургский «Зенит» также усилился легионером: сегодня в город прибыл Клаудио Маркизио, который также подписал контракт с сине-бело-голубыми как свободный агент. При сходе с самолета он «дал пять» сотруднику «Зенита».