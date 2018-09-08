Патрулировать Черное море будет экраноплан с ракетным вооружением. После 2027 года

Минобороны России разрабатывает экраноплан, на борту которого разместят ракетное вооружение. Как пишет 8 сентября РБК, об этом на международной выставке «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, разработка такого экраноплана заложена в госпрограмму вооружений-2027. Использовать корабль собираются для патрулирования Черного и Каспийского морей, а также для охраны Северного морского пути. Мантуров уточнил, что экраноплан не смогут засечь радары противника.

Напомним, в июле вице-премьер Юрий Борисов говорил, что опытный образец экраноплана «Орлан» должен быть создан к 2027 году. Его можно будет использовать для охраны и патрулирования акватории, а также в спасательных целях.