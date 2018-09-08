После игры с Турцией Дзюбе и Кудряшову потребовалось дополнительное обследование

Два игрока сборной России по футболу — Артем Дзюба и Федор Кудряшов — после матча со сборной Турции в рамках Лиги наций будут вынуждены пройти дополнительные медицинские тесты. Об этом 8 сентября сообщает газета «Советский спорт».

По окончанию игры у защитника Кудряшова обнаружили повреждение мышц бедра, в то время как Дзюба почувствовал дискомфорт в области поясницы. Оба футболиста пройдут обследование 8 сентября по прибытию в столицу.

В матче против турецкой команды, в национальном первенстве выступающий за «Зенит» Дзюба провел на поле все 90 минут и сумел забить гол. Кудряшов, защищающий в чемпионате цвета казанского «Рубина», был заменен на 83-й минуте. Матч Россия-Турция закончился со счетом 2:1 в пользу россиян.

Следующий матч Лиги наций сборная России проведет 11 октября против команды Швеции в Ростове-на-Дону.