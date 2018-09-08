Итальянский новичок «Зенита» прибыл в Петербург. И первым делом «дал пять» сотруднику клуба
Новый полузащитник футбольного клуба «Зенита» Клаудио Маркизио прибыл в Петербург. В официальном Twitter команды 8 сентября опубликовали видео из «Пулково».
На записи видно, как футболист с женой и двумя детьми выходит из самолета, показывает «большой палец» и дает «пять» человеку, который снимает все происходящее.
Добро пожаловать в Петербург, @ClaMarchisio8! #МаркизиоВЗените pic.twitter.com/iIAZhA5nje— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 8 сентября 2018 г.
Как уточнили источники "Фонтанки" в клубе, поприветствовал Маркизио Артема Петрова, который в "Зените" отвечает за работу в соцсетях.
Напомним, итальянец стал единственным приобретением «Зенита» летом 2018 года. Причем купили его в последний момент, уже после закрытия трансферного окна — РФС даже пришлось давать клубу специальное разрешение.
Официальная презентация Маркизио состоится в воскресенье, 9 сентября, перед товарищеским матчем с «Кайратом». Начало презентации в 17:40, а игра стартует в 18:00.
Справка:
Напомним, Маркизио присоединился к клубу на правах свободного агента. По данным итальянских СМИ, Маркизио будет получать 6,5 млн евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым игроком РПЛ. Источники в России говорят об окладе в 3,5 млн евро.
Почти всю карьеру Маркизио выступал в «Ювентусе», воспитанником которого он и является, за исключением годичной аренды в «Наполи» в 2007 году. На его счету 292 матча и 33 гола за «Ювентус». В составе туринского клуба он семь раз становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. 17 августа 32-летний полузащитник расторг контракт с родным «Ювентусом» по обоюдному согласию.
С 2009 года отыграл 55 матчей за сборную Италии, забил 5 голов. В составе национальной команды выиграл бронзовые медали Кубка конфедераций в 2013-м и серебро на чемпионате Европы в 2012-м.