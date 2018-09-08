Итальянский новичок «Зенита» прибыл в Петербург. И первым делом «дал пять» сотруднику клуба

Новый полузащитник футбольного клуба «Зенита» Клаудио Маркизио прибыл в Петербург. В официальном Twitter команды 8 сентября опубликовали видео из «Пулково».

На записи видно, как футболист с женой и двумя детьми выходит из самолета, показывает «большой палец» и дает «пять» человеку, который снимает все происходящее.

Как уточнили источники "Фонтанки" в клубе, поприветствовал Маркизио Артема Петрова, который в "Зените" отвечает за работу в соцсетях.

Напомним, итальянец стал единственным приобретением «Зенита» летом 2018 года. Причем купили его в последний момент, уже после закрытия трансферного окна — РФС даже пришлось давать клубу специальное разрешение.

Официальная презентация Маркизио состоится в воскресенье, 9 сентября, перед товарищеским матчем с «Кайратом». Начало презентации в 17:40, а игра стартует в 18:00.