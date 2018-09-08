The Telegraph рассказал о допинговом расследовании в отношении российского футболиста Черышева. В РФС заявили, что журналист всё неправильно понял

В отношении полузащитника сборной России и «Вильярреала» (находится в аренде «Валенсии») Дениса Черышева якобы ведет расследование антидопинговое агентство Испании. Об этом пишет The Telegraph 8 сентября.

По данным издания, разбирательства связаны с заявлением отца футболиста. По словам Дмитрия Черышева, игроку какое-то время кололи гормон роста для ускорения процесса восстановления.

В Российском футбольном союзе прокомментировали, что все игроки сборной России соблюдают антидопинговые правила: «Речь идет о рассказе про лечение Дениса Черышева клубными врачами «Вильярреала» богатой тромбоцитами плазмой, которая не относится к запрещенным препаратам. Журналист, бравший интервью у Дмитрия Черышева, неверно интерпретировал его слова и назвал PRP-терапию «лечением с использованием гормонов роста», что в корне искажает суть сказанного. Это подтверждается аудиозаписью интервью и самим СМИ», — цитирует РФС «Газета ру».