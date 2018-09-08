Google объяснил удаление рекламы митингов Навального необходимостью исполнения российских законов

Необходимость соблюдения российских законов подтолкнула американскую корпорацию Google удалить из YouTube платные ролики оппозиционера Алексея Навального с призывом посетить митинги против пенсионной реформы. Об этом 8 сентября сообщили изданию «Код Дурова» в пресс-службе компании.

«Мы рассматриваем все обоснованные обращения от государственных органов. Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашими рекламными политиками», — говорится в сообщении.

В ночь на 8 сентября из YouTube пропала платная реклама митингов против повышения пенсионного возраста. Ролики удалили после того, как в Google обратились Центризбирком и Генеральная прокуратура. Российские ведомства объяснили, что видео якобы нарушают «день тишины», а Навальный призывает приходить на его политические мероприятия во время региональных и муниципальных выборов по всей стране.