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Город
08.09.2018 16:16
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Новый музей блокады получил закладной камень в Петербурге. Активисты встретили событие пикетами

В Петербурге на месте будущего музейного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» появился закладной камень. Его установили на Смольной набережной, в створе Орловской улицы. В церемонии приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, глава ЗакСа Вячеслав Макаров, участники организаций блокадников и ветеранов, сообщает 8 сентября пресс-служба губернатора.

«Мы хотим, чтобы это был комплекс мирового уровня, потому что необходимо знать, какой ценой ленинградцы смогли отстоять свой город», — сказал Георгий Полтавченко.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что создание комплекса — дело чести каждого петербуржца. «Когда говорят, что нет награды, достойной подвига жителей блокадного Ленинграда, я могу уверенно ответить: такая награда есть — это наша память. Мы должны построить этот музейный комплекс, чтобы память о таком уникальном явлении в истории мировой цивилизации, как оборона Ленинграда, передавалась из поколения в поколение», — цитирует Макарова пресс-служба ЗакСа.

 

 

Параллельно с официальной церемонией прошла акция градозащитников, протестующих против создания нового музея. Как рассказала «Фонтанке» одна из участниц события Анастасия Плюто, в сквере на Смольной набережной и рядом с ним появились три пикета, в которых, сменяя друг друга, стояли шесть человек. На лозунгах было написано: «Блокадный музей — в блокадных зданиях», «Музей обороны и блокады Ленинграда — в зданиях-памятниках». Градозащитники также указывали, что это «кощунство» — использовать день начала блокады, чтобы «застолбить земельный участок».

«Мы хотели напомнить, что в городе пропадают блокадные здания, которые хотят либо сносить, либо перестраивать. Надо бы использовать их, а не строить огромное новое, которое испортит панораму Невы. Тем более что стоимость нового музея — 6 миллиардов рублей», — рассказала Анастасия Плюто. По её словам, пикетчикам пытались помешать «мужчины с желтыми ленточками, объявившие себя охраной»: «Они сказали, что это закрытая территория и частное мероприятие, угрожали вызвать полицию». Кроме того, с активистами намеревалось пообщаться «некоторое количество очень интересных женщин, которые говорили, что они блокадницы, но на вид им было лет 60», – добавляет Плюто. «Они говорили: «Как вам не стыдно, блокада к вам не имеет отношения». После чего сели вместе в один автобус и уехали куда-то «отмечать» день начала блокады».

Напомним, площадь нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» составит почти 30 тысяч квадратных метров.  Кроме выставочной зоны и фондохранилища, в организации создадут Институт памяти — научно-исследовательский центр, который будет аккумулировать исследования о блокаде. В комплекс также войдут образовательный и театрально-концертный центры. Общая стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов рублей, в конкурсе архитектурных проектов победила концепция «Студии 44» Никиты Явейна. По последним данным, комплекс планируется открыть в 2020 году. Ранее назывался 2019-й, однако ещё в июне председатель комитета по культуре Константин Сухенко признал, что этот срок нереалистичен. «Старый» музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке сейчас закрыт на ремонт.

«Фонтанка» к 8 сентября собрала информацию о 25 неочевидных петербургских музеях, хранящих память о блокаде. Читайте об этом в нашем гиде.


© Фонтанка.Ру
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