14-летняя российская фигуристка Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной лутц

Фигуристка Александра Трусова исполнила на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе самый сложный четверной прыжок — лутц в четыре оборота. Об этом 8 сентября пишет Sports.ru.

Четверной лутц был впервые исполнен в истории женского одиночного катания. Ранее с ним справлялись только мужчины. Правда, судьи засчитали фигуристке прыжок с недокрутом, уточняет Sports.ru — Трусова получила за него 8,02 балла (за чистое исполнение положено 11,5 балла). Однако это не помешало 14-летней фигуристке одержать победу на этапе юниорского Гран-при.

На тех же соревнованиях Трусова сделала первый в истории каскад прыжков четверной тулуп – тройной тулуп. Фигуристка также установила новые юниорские мировые рекорды по баллам в произвольной программе (146,70) и итоговой оценке (221,44).

Лутц — самый сложный прыжок в фигурном катании, не считая акселя. Ранее четверной лутц на официальных соревнованиях выполняли только мужчины.