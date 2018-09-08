«В наших отношениях нет нерешаемых вопросов». Путин провел третью встречу с премьер-министром Армении за четыре месяца

С рабочим визитом в Россию прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В рамках поездки он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в московском Кремле. На встрече обсуждалось развитие российско-армянских отношений и сотрудничество двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также организации Договора о коллективной безопасности(ОДКБ). Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

«Россия уверенно занимает первое место среди экономических партнеров Республики Армения. Мы самый большой инвестор в армянскую экономику, и здесь можно отметить, что отношения в этом смысле являются достаточно диверсифицированными. Это и энергетика, причем и углеводородная энергетика, поставки газа, причем по самым низким ценам, по которым только «Газпром» продает газ в мире – по 150 долларов за 1000 кубов. Это и атомная энергетика, тепловая генерация. У нас развиваются отношения в металлургической промышленности, причем по разным направлениям, в машиностроении. В общем нам есть, о чем поговорить», – сказал Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Арменией вырос почти на 30%, а за первое полугодие этого года рост составил уже 22,2%. Вступительное слово Путин подытожил пожеланием «сверить часы по поводу текущего взаимодействия и в среднесрочной перспективе». Армянский премьер сохранил теплый градус беседы. Он поздравил Путина с днем Москвы и назвал увеличение товарооборота между странами хорошей новостью.

«Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях. Думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно, и думаю, что главная задача – мы должны попытаться раскрыть весь потенциал развития наших отношений. Это не значит, что в наших отношениях нет вопросов – упаси бог от такой ситуации, когда в отношениях нет вопросов, потому что это означало бы, что нет вообще никаких отношений. Могу с уверенностью сказать, что в наших отношениях нет нерешаемых вопросов, и мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов», – цитирует Николу Пашиняна пресс-служба Кремля.

При этом Пашинян подчеркнул, что стороны должны опираться на уважение интересов стран и суверенитета, а также действовать, исходя из принципа невмешательства во внутренние дела друг друга. Пашинян занял свой пост 8 мая 2018 года в результате протестов в Армении. Владимир Путин отнесся к нему очень дружелюбно. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, какие изменения могут ждать «Газпром» и «Роснефть», держащих монополию в Армении, в связи со сменой руководства.