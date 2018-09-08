18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+21°C
/ Завтра: +19
$ 69.03р
80.36р
17:25 08.09.2018
Расширенный поиск

Власть
08.09.2018 16:33
Печать

«В наших отношениях нет нерешаемых вопросов». Путин провел третью встречу с премьер-министром Армении за четыре месяца

С рабочим визитом в Россию прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. В рамках поездки он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в московском Кремле. На встрече обсуждалось развитие российско-армянских отношений и сотрудничество двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также организации Договора о коллективной безопасности(ОДКБ). Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Кремля. 

«Россия уверенно занимает первое место среди экономических партнеров Республики Армения. Мы самый большой инвестор в армянскую экономику, и здесь можно отметить, что отношения в этом смысле являются достаточно диверсифицированными. Это и энергетика, причем и углеводородная энергетика, поставки газа, причем по самым низким ценам, по которым только «Газпром» продает газ в мире – по 150 долларов за 1000 кубов. Это и атомная энергетика, тепловая генерация. У нас развиваются отношения в металлургической промышленности, причем по разным направлениям, в машиностроении. В общем нам есть, о чем поговорить», – сказал Владимир Путин. 

Президент РФ отметил, что в прошлом году товарооборот между Россией и Арменией вырос почти на 30%, а за первое полугодие этого года рост составил уже 22,2%. Вступительное слово Путин подытожил пожеланием «сверить часы по поводу текущего взаимодействия и в среднесрочной перспективе». Армянский премьер сохранил теплый градус беседы. Он поздравил Путина с днем Москвы и назвал увеличение товарооборота между странами хорошей новостью. 

«В наших отношениях нет нерешаемых вопросов». Путин провел третью встречу с премьер-министром Армении за четыре месяца

«Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе, и в социальных сетях. Думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно, и думаю, что главная задача – мы должны попытаться раскрыть весь потенциал развития наших отношений. Это не значит, что в наших отношениях нет вопросов – упаси бог от такой ситуации, когда в отношениях нет вопросов, потому что это означало бы, что нет вообще никаких отношений. Могу с уверенностью сказать, что в наших отношениях нет нерешаемых вопросов, и мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов», – цитирует Николу Пашиняна пресс-служба Кремля. 

При этом Пашинян подчеркнул, что стороны должны опираться на уважение интересов стран и суверенитета, а также действовать, исходя из принципа невмешательства во внутренние дела друг друга. Пашинян занял свой пост 8 мая 2018 года в результате протестов в Армении. Владимир Путин отнесся к нему очень дружелюбно. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, какие изменения могут ждать «Газпром» и «Роснефть», держащих монополию в Армении, в связи со сменой руководства.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
07.09.2018 20:00

В «Образцовом квартале 3» заканчивается отделка мест общего пользования

В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» заканчивается отделка мест общего пользования. Параллельно готовятся документы на получение заключения о соответствии ЖК.
ПАО «Группа ЛСР»
07.09.2018 16:33

«Группа ЛСР» открыла в «Новой Охте» два детских сада

На территории жилого квартала «Новая Охта», который «Группа ЛСР» построила в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, появились два современных образовательных учреждения: детский сад №26 на пр. Маршака д. 2, к. 2 и №35 на ул. Чуковского д. 10, к. 2.
LEGENDA Intelligent Development
07.09.2018 15:09

LEGENDA – лауреат премии WOW Awards-2018

6 сентября в Москве состоялась церемония награждения победителей премии лучших рекламных проектов WOW Awards. Компания LEGENDA Intelligent Development cтала победителем сразу в двух номинациях: «Рекламная кампания года» и «Рекламный видеоролик»
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
07.09.2018 13:20

"Дальпитерстрой" осваивает Охту

Сегодня девелоперы все чаще совмещают торгово-развлекательные площадки с деловыми центрами, что вполне резонно. Сотрудники офисов имеют возможность, не выходя за пределы молла, купить все необходимое и поддержать свою физическую форму
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.09.2018 13:07

Аэрофлот получил сорок девятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил в эксплуатацию сорок девятый российский самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Авиалайнеру с бортовым номером RA — 89116 присвоено имя великого полководца, дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
07.09.2018 11:57

Банк «Санкт-Петербург» открывает счета участникам закупок по 44-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» начал открывать участникам закупок специальные счета, необходимые для работы с 1 октября 2018 года по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Магазин "Кей"
07.09.2018 10:00

Как ухаживать за фотоаппаратом? Советы КЕЙ

В этом обзоре вместе с КЕЙ мы рассмотрим основные рекомендации по уходу за фотоаппаратом.
LEGENDA Intelligent Development
06.09.2018 16:02

LEGENDA подарила школе в Санкт-Петербурге новый стадион

Новый спортивный комплекс появился в школе № 76 Выборгского района Санкт-Петербурга, недалеко от места строительства премиального дома от LEGENDA на Институтском проспекте, 16.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.09.2018 13:14

Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили совместный кампусный проект

С нового учебного года Банк «Санкт-Петербург» и Университет ИТМО запустили кампусный проект – единую кампусную карту для студентов ITMO.FAMILY.
предоставлено компанией "Radiotel"
06.09.2018 12:42

«РадиоТел-СПб» зашел в «Усть-Лугу»

Крупнейший оператор сети TETRA в России выиграл конкурс на проведение технического обслуживания существующей сети в морском порту «Усть-Луга» в Ленинградской области и в январе 2018-го подписал соответствующий контракт сроком на два года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.09.2018 12:14

Аэрофлот запускает новый онлайн-сервис – заказ трансфера

Аэрофлот запускает новую услугу по бронированию трансфера из аэропорта в любую точку города прибытия пассажира.
Пресс-служба «Главстрой – Санкт-Петербург»
06.09.2018 10:35

Праздничная Спартакиада в ЖК «Северная долина» собрала более 4000 гостей

Компания «Главстрой – Санкт-Петербург» совместно со своей дочерней структурой «Эксплуатация ГС-СПб» провела Спартакиаду на территории жилого комплекса «Северная долина». Она была приурочена ко Дню знаний и собрала более 4 000 гостей